22ÆüÄ«Áá¤¯¡¢»³·Á»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ç½»Âð¤È¾®²°¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀµ¡¶ñ¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®²°¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5·î22Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢»³·Á»ÔÀéºÐ°ìÃúÌÜ¤ÎÌµ¿¦¡¦°æ¾å¿Ê¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤¬½êÍ­¤¹¤ë¾®²°¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢½Ð²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î¾®²°¤ÈÌÚÂ¤°ìÉô2³¬·ú¤Æ¤Î½»