器からはみ出るほどのボリューム ｢魚しん丼｣ 岡山と香川の注目グルメを紹介する「ほっとマルシェ」です。岡山からは、器からはみ出るほどのボリュームが魅力の海鮮丼を紹介します。 岡山市東区の「海鮮丼 魚しん」は、鮮魚店が営むお店です。 おすすめは、たくさんの魚介をちりばめた「魚しん丼」です。 （海鮮丼 魚しん／オーナー）「鮮魚店を経営しているから、できる限り利益を度