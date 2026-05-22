

器からはみ出るほどのボリューム ｢魚しん丼｣

岡山と香川の注目グルメを紹介する「ほっとマルシェ」です。岡山からは、器からはみ出るほどのボリュームが魅力の海鮮丼を紹介します。

岡山市東区の「海鮮丼 魚しん」は、鮮魚店が営むお店です。

おすすめは、たくさんの魚介をちりばめた「魚しん丼」です。

（海鮮丼 魚しん／オーナー）

「鮮魚店を経営しているから、できる限り利益を度外視して、いいものだけを提供しようと思ってやっているだけです」

魅力は、大きくて分厚いネタ。サワラやマグロを始め、カニの爪やカズノコなど全部で14種類のネタをのせています。

どうして、こんなにたくさんのネタをのせているのでしょうか？

（海鮮丼 魚しん／オーナー）

「お客さんが満足すると思って出しているだけで、そんなに深くは考えてないです」

そして毎日鮮魚を仕入れているので旬の魚介もたっぷり！ ネタが大きい上に分厚いので食べごたえも十分です。

お刺身をメインにした数量限定の定食です。メインのお刺身はサーモンとイカ、マグロがレギュラーで、その日のおすすめが1つプラスされます。

定食では鮮魚だけではなく、エビの天ぷらや煮物、サバの塩焼きなどもたっぷり味わえます。

（海鮮丼 魚しん／オーナー）

「お客さんが安いと思って食べてもらうのを目標にしているから。おいしかったって言って帰られるお客さんが結構多いですけど。また来ますって言ってね。そういう話を聞いたらうれしいです」

新鮮で大ぶりなネタを味わってみませんか。

（2026年5月22日放送「News Park KSB」より）