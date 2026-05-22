11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！3日後、来たる5/25はとても大切な日なのですが、何の日かわかりますか？？そうです。私の推し、グーフィー・グーフの誕生日です！！！！！！そんなグーフィーの誕生日を記念して、