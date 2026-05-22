青森競輪場の「オッズパーク杯ミッドナイトG3」は21日、最終日を終えた。8Rのガールズ決勝は柳原真緒（29＝福井）が快勝。完全Vを決めた。「あの位置を取れたら、と思ってしまった。大浦さん頼みだったので自分が後ろにいて、あそこから仕掛ける大浦さんが凄いなと。内容は3日間惨敗。パールカップまで空くので練習で底上げしたい」優勝してなお“惨敗”と表現するあたりが柳原らしい。佐藤水菜を中心として日々、全体がレ