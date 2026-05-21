【モデルプレス＝2026/05/21】Travis Japanの七五三掛龍也が5月20日、自身のInstagramを更新。なにわ男子の藤原丈一郎とのプリクラを公開し、話題となっている。【写真】STARTO所属イケメン2人「目の保養すぎる」プリクラ＆浅草ショット◆七五三掛龍也＆藤原丈一郎のプリクラ公開七五三掛は「丈くんとプリクラ 今のプリクラって凄い笑 爆盛れです笑」というコメントとともに、藤原とのプリクラや写真を複数枚投稿。浅草・雷門を背