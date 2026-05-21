トラジャ七五三掛龍也、なにわ男子藤原丈一郎との2ショットプリクラ＆浅草ショットに反響「目の保養すぎる」「街にいたらビックリ」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】Travis Japanの七五三掛龍也が5月20日、自身のInstagramを更新。なにわ男子の藤原丈一郎とのプリクラを公開し、話題となっている。
【写真】STARTO所属イケメン2人「目の保養すぎる」プリクラ＆浅草ショット
七五三掛は「丈くんとプリクラ 今のプリクラって凄い笑 爆盛れです笑」というコメントとともに、藤原とのプリクラや写真を複数枚投稿。浅草・雷門を背景にした街角での2ショットでは、七五三掛が黒縁メガネをかけている。
またプリクラでは「あそんだよ」という言葉や「728 TJ」と、それぞれの下になにわ男子とTravis Japanのグループ名も書き込んでおり、プリクラの機能で2人とも目が大きく色白に加工が施されている。
この投稿に「目の保養すぎる」「街にいたらビックリ」「出会ってみたかった」「加工が可愛すぎる」「イケメンが加工でさらにレベルアップ」「2人仲良し尊い」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】STARTO所属イケメン2人「目の保養すぎる」プリクラ＆浅草ショット
◆七五三掛龍也＆藤原丈一郎のプリクラ公開
七五三掛は「丈くんとプリクラ 今のプリクラって凄い笑 爆盛れです笑」というコメントとともに、藤原とのプリクラや写真を複数枚投稿。浅草・雷門を背景にした街角での2ショットでは、七五三掛が黒縁メガネをかけている。
◆七五三掛龍也の投稿に反響
この投稿に「目の保養すぎる」「街にいたらビックリ」「出会ってみたかった」「加工が可愛すぎる」「イケメンが加工でさらにレベルアップ」「2人仲良し尊い」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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