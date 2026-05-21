【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の小沢仁志が5月21日、自身のInstagramを更新。朝から作ったあんかけカタ焼きそばを公開した。【写真】63歳俳優「ボリュームたっぷりでパワー出そう」野菜たっぷりの熱々カタ焼きそば◆小沢仁志、朝から作ったあんかけカタ焼きそば公開小沢は「おはようさん 今日はあいにくの雨 雨にも負けず今朝はあんかけカタ焼きそば」とコメント。豚肉、白菜、ニンジン、きくらげなどたくさんの具材が入り、湯