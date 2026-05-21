小沢仁志、朝から作ったあんかけカタ焼きそば披露「プロ級の腕前」「熱々で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の小沢仁志が5月21日、自身のInstagramを更新。朝から作ったあんかけカタ焼きそばを公開した。
【写真】63歳俳優「ボリュームたっぷりでパワー出そう」野菜たっぷりの熱々カタ焼きそば
小沢は「おはようさん 今日はあいにくの雨 雨にも負けず今朝はあんかけカタ焼きそば」とコメント。豚肉、白菜、ニンジン、きくらげなどたくさんの具材が入り、湯気が上がったあんかけカタ焼きそばを公開した。
この投稿に、ファンからは「熱々で美味しそう」「お店みたい」「プロ級の腕前」「ボリュームたっぷりでパワー出そう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】63歳俳優「ボリュームたっぷりでパワー出そう」野菜たっぷりの熱々カタ焼きそば
◆小沢仁志、朝から作ったあんかけカタ焼きそば公開
小沢は「おはようさん 今日はあいにくの雨 雨にも負けず今朝はあんかけカタ焼きそば」とコメント。豚肉、白菜、ニンジン、きくらげなどたくさんの具材が入り、湯気が上がったあんかけカタ焼きそばを公開した。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「熱々で美味しそう」「お店みたい」「プロ級の腕前」「ボリュームたっぷりでパワー出そう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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