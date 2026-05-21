【本の概要】タイトル：『所さんの目がテン！×学研の図鑑LIVE鉄道の科学図鑑』発売日：2026年5月21日（木）売価：本体価格1,600円（税込1,760円）【内容】人びとの生活に欠かせない存在である鉄道。利便性、安全性、エネルギー効率の良さなど、鉄道はすばらしい科学技術の結晶です。この本では番組で取り上げた、鉄道のカーブ、鉄道の信号、新幹線、気動車（ディーゼルカー）、ハイブリッド車両、登山鉄道、路面電車、ラッセル