タレントの坂本一生が19日、自身のインスタグラムを更新。いつもの金色から髪色を変えた姿を披露した。 【写真】思わず二度見の衝撃グリーン55歳の盛り上がった筋肉にあ然 ゴールドの髪色でビルドアップしたボディを誇示してきた坂本だが、この日アップされた写真の髪は見慣れないカラーだった。前回7日更新では金色だったが、短く刈られた髪はなんと緑色に。「ブリーチのゴールド頼んだら