DeNAは、5月23日（土）と24日（日）に横浜スタジアムで開催するヤクルト戦にて、特別イベント『ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜』を実施する。イベント期間中は球場内のビジョンやBGMがすべてポケモン仕様に変更される。選手紹介時には、各選手が選んだお気に入りのポケモン「My BEST Pokémon」が一緒に登場する特別な動画が放映される予定だ。また、来場者全員へのオリジナルステッカー