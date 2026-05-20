Googleは、2026年5月19日に開催された「Google I/O 2026」において、バックグラウンドで24時間いつでも稼働し続けるパーソナルAIエージェントプラットフォーム「Gemini Spark」を発表しました。Gemini SparkはAIエージェントフレームワークのOpenClawに対するGoogle独自の対抗策として登場したもので、スマートフォンやパソコンの電源が切れている状態でもクラウド上の仮想マシンを活用して自律的にタスクを処理します。Gemini Spa