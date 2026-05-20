ホストクラブの内勤マネージャー、Aさん（26歳）の1日は、世間が夕食の準備を始める17時半に動き出す。営業終了の深夜1時半まで、フロアの司令塔としてキャストたちの動きに目を光らせ、売上の最大化を図る。しかし、彼の本当の戦場は、営業中の派手なフロアだけではない。求人、教育、店舗デザイン、さらには経理や経営戦略の立案まで。多岐にわたる業務をこなすAさんを支えているのは、かつて経験した「大きな挫折」と、そこ