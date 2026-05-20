タレント中山秀征（58＝藤岡市出身）が19日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後8時）に出演。群馬・栃木、茨城の北関東3県の「新しい魅力SP」で、櫻井翔の加入で話題の群馬県人会の直近までの実情を暴露した。番組は、群馬、栃木、茨城を代表するタレントたちが、それぞれの県の魅力で競り合う「群馬・栃木・茨城の新しい魅力SP」として、群馬は藤岡市出身の中山ら、栃木はU字工事の福田薫（48＝旧西那須野町、那須塩原