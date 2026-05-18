18日夕方、石川県能美市にある田んぼ沿いの用水路で子グマ1頭が目撃されました。市内の目撃情報は3日連続で、市が周辺住民に注意を呼び掛けています。18日午後5時40分ごろ、能美市湯谷町にある浅井鉄工北側の田んぼ沿いの用水路で子グマ1頭を目撃したと、市に情報が寄せられました。子グマは、用水路から東側にある山の方に逃げていったということです。目撃情報を受けて警察と消防が現場周辺をパトロールしましたが、子グマは見つ