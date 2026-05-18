熊本市の有明海で、アサリの天敵・ツメタガイの卵の駆除作業が行われました。ツメタガイの駆除作業を行ったのは熊本市の川口漁協、海路口漁協、宇土市の住吉漁協です。17日は熊本市の緑川河口から約4キロ沖合の県内最大のアサリの漁場で、漁業関係者や家族ら約200人が卵塊と呼ばれる卵の塊を駆除しました。 ツメタガイは巻貝の一種で、アサリの身を吸い取ります。卵塊には3万個から5万個の卵があるとされ、この日は約1時間で1