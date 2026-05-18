日産自動車は、およそ16年ぶりに全面刷新する新型エルグランドを公開しました。世界で初めて「エンジンノイズキャンセル機能」を搭載しました。【映像】試乗の様子新型エルグランドには、エンジン音と逆の波形の音をスピーカーから流して打ち消す、世界で初めての「エンジンノイズキャンセル機能」が搭載されたほか、走行中に路面とタイヤで発生する音や風切り音などを削減しました。日産はヒットを生み出せるかどうかが経営