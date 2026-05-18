周南市によりますと、給付を受けることができるのは4月1日時点で周南市に住民登録があり、2007（平成19）年4月1日以前に生まれた人です。対象となるのは市民およそ11万3000人で、経費およそ7億円については、国の物価高騰に対する臨時交付金を中心に活用するとしています。（物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金）給付の方法は2種類で、、デジタルクーポンか現金の口座振り込みかを選択できます。案内文書は今月中旬か