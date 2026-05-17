今回のおつかいの舞台はイギリス・ロンドン。そして河北が1年半ぶりにロケ復帰！まずは初級編。「古代エジプトの死者の書をリポート！」舞台は大英博物館。約3500年前に描かれた歴史的書物。果たして出川の“エジプト”の発音は世界で通用するのか？するとなんと1組目で通じた！さらに「死者の書」の単語も聞き出し、3歩で忘れる出川は連呼作戦。そして大英博物館に到着！見事ミッションクリア！続いて中級編。「“地球儀”の名が