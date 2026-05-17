5月17日、東京競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（牝・ダ1600m）は、D.レーン騎乗の3番人気、ジュワネング（牝3・美浦・栗田徹）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のヴンダーバール（牝3・美浦・斎藤誠）、3着にワイズギャング（牝3・栗東・河嶋宏樹）が入った。勝ちタイムは1:37.2（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、バルボアパーク（牝3・美浦・田中博康）は、8着敗退。【東京4R】クカイリモクが断然人気に応える…レーンの