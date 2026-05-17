5月17日、東京競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（牝・ダ1600m）は、D.レーン騎乗の3番人気、ジュワネング（牝3・美浦・栗田徹）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のヴンダーバール（牝3・美浦・斎藤誠）、3着にワイズギャング（牝3・栗東・河嶋宏樹）が入った。勝ちタイムは1:37.2（良）。

1番人気でC.ルメール騎乗、バルボアパーク（牝3・美浦・田中博康）は、8着敗退。

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ゴール前で一気に捕らえる

D.レーン騎乗の3番人気、ジュワネングが力強い差し切りで2勝目をマークした。直線では絶好の手応えで押し切りを図るヴンダーバールを追いかける展開。差はなかなか詰まらず、押し切られるかと思われた。それでも坂を駆け上がったところから一気に加速。射程圏へ入れると、最後はねじ伏せるように前へ出てゴールを駆け抜けた。レーン騎手の勝負どころを逃さない追い出しも光った。

ジュワネング 4戦2勝

（牝3・美浦・栗田徹）

父：Gun Runner

母：ブリリアントカット

母父：Speightstown

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム