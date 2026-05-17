きょう5月17日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、町田啓太が登場！数々の話題作への出演を果たし、栄光をつかんだその原点には、ダンサーを志すも道半ばで諦めざるをえなかった挫折があった。当時の苦悩を知る恩人・EXILE HIROが語る秘話や駆け出し時代を救った先輩俳優とのエピソードから、俳優として花開くまでの日々を振り返る。◆ダンサーを夢見る20歳が俳優の道にも足を踏み出したきっかけ