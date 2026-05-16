天然水を販売する「プレミアムウォーター」が南阿蘇村で田植えの体験会を開きました。参加した約70人が田んぼに生息する生き物を観察した後、苗を1本1本植えました。9月頃に稲刈りを行い、収穫したコメは参加者にプレゼントされるほか、地震で被災した能登半島などに寄付される予定です。