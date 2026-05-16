楽天−ソフトバンクの試合前に宮城県出身の俳優・久保史緒里さんがセレモニアルピッチを行った。久保さんは楽天球団を通じて「今年は津留粼選手が投球練習で「絶対いける！」と後押ししてくださったので、ポジティブな気持ちでマウンドに上がりましたが、MyHEROの中島選手が受けてくださるのを知らなかったので、一気に緊張しました。「ナイスピッチング」と声を掛けていただいて、なんとか届いてよかったです。昨年は緊