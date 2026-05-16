ロサンゼルス・ドジャースは現地時間15日、ブレーク・スネル投手（33）が左肘の関節遊離体により15日間の負傷者リスト（IL）に入ることを発表。12日に遡って適用され、代わってチャーリー・バーンズ投手（30）が昇格している。スネルは左肩の疲労により今季開幕に出遅れ、4月22日からマイナーで2試合にリハビリ登板。腰痛で離脱のタイラー・グラスノーと入れ替わる形でメジャーに復帰したものの、5月9日のブレーブス戦は3回5失