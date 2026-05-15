５人組ボーイズグループ・ＳＥＶＥＮＩＣ（セブニック）が１５日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡＰＬＥＡＳＵＲＥＰＬＥＡＳＵＲＥでデビュー１周年を記念した昼夜２公演でのライブ「ＰａｎＧａｉａｖｏｌ．４」を開催した。ＳＮＳ総フォロワー数は４０万人を超え、デビューから快進撃を続けるＳＥＶＥＮＩＣ。デビュー曲「Ｔｕｒｎｉｔｕｐ」でライブが幕開け。続く「ＬＯＯＰＥＲ」で、早くも会場のボルテージが最高潮に達