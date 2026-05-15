気象庁によると、１５日午後８時２２分ごろ、地震があった。震源地は宮城県沖。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは６．３と推定。この地震による津波の心配なし。震度５弱を観測したのは、石巻市、登米市、大崎市。震度４を観測したのは、盛岡市、大船渡市、花巻市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、滝沢市、矢巾町、平泉町、住田町、大槌町、気仙沼市、名取市、岩沼市、栗原市、東松島市、松島