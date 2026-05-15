東京・世田谷区できょう午前、校外学習中に桑の実を食べた小学生5人が腹痛などを訴えて病院に救急搬送されました。午前10時20分ごろ、世田谷区の多摩川の河川敷で、「果実を食べた児童や職員に下痢や嘔吐の症状がある」などと近くの小学校から119番通報がありました。警視庁によりますと、小学5年生と6年生の児童12人が、校外学習のため職員とともに河川敷を訪れました。9人が桑の実を食べたところ、うち5人が喉の違和感や腹痛を訴