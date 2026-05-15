俳優の横浜流星が、家電メーカー・ハイセンスジャパンの新製品プロモーションに登場。白い衣装で凛とした表情をみせる新ビジュアルが公開された。【写真】鮮やかな花を持って…凛とした美しさをみせる横浜流星横浜は、2024年にアンバサダーに就任。洗練されたビジュアルで度々話題となっていた。今回は、RGB搭載のテレビをアーティスト・蜷川実花氏撮影のもと鮮やかな色彩美で表現する。新商品は、同社が世界に先駆けて発売