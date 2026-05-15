日本銀行下関支店はきのう（14日）会見を開き、中東情勢悪化については一部の化学メーカーの生産に、影響は出ているものの、減産の動きは県内の生産全体には広がっていないとしています。（日本銀行下関支店 辻信二支店長）「日銀が4月末に出した展望レポートでも、いったん物価はヘッドライン上がるし、 いったん景気は下落ちするけれども、その後になったら、成長軌道に復していくことになるという絵は描いて