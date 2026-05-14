スカートを選ぶとき、新作も、人気アイテムも気になる……。どちらにも魅力があるからこそ、自分のスタイルに合う1枚を見つけたいところです。そこで注目したいのが【GU（ジーユー）】のスカート。きれいめな印象と合わせやすさ、どちらも備えた多彩なデザインが揃っているのが魅力です。今回は、大人世代におすすめの「上品スカート」を、おしゃれスタッフさんの着こなしとともに紹介します。 サ