息子の所属する少年野球団で起きた出来事です。ある日会費5千円を忘れたママに、ベテランママの怒声が響き渡りました。場の空気は一変。しかし、その空気を救ったのは周囲のママたちの意外な行動でした。 会計を忘れてボスママが怒鳴り、その空気に委縮していたが……