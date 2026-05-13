6日に発生した新潟・北越高校の生徒が死傷したバス事故を受け、部活動におけるバスの運用についてお伝えします。瀬戸内高校で取材しました。■瀬戸内高校 サッカー部石川 喬穂 監督「こちらが大型バスで、こちらにあるのがマイクロバスです。サッカー部、バスケ部、バレー部、野球部、色々な部活で活用しています。」広島市の瀬戸内高校です。部活動が盛んで、移動には学校所有のバスを利用します。6年