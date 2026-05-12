12日から始まったのは長嶋茂雄さんの追悼展です。在りし日の「ミスタープロ野球」に会いに、多くの人が訪れています。福山市で始まった「長嶋茂雄 追悼展」。開幕セレモニーには、元巨人の中畑清さんが駆けつけました。会場には6大学野球での活躍や、巨人への入団、監督として日本一を成し遂げるなど、数々の功績が約120点の写真や記念品で紹介されています。当時、巨人の「追っかけ」をしていたという女性が、長嶋さ