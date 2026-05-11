THE YELLOW MONKEYが新たなライブの開催を発表した。先日5月3日にFC限定ツアーが開幕したばかりのTHE YELLOW MONKEYだが、さらなる次のステージとして今回発表したのが「60分一本勝負」と題した特別なツアーだ。レアなライブハウス公演を中心に、バンドの聖地でもある日本武道館公演が1dayのみ加わり、いずれもジャスト60分というこの全8公演は、いつものライブツアーとはまた違った熱気と迫力を感じられることは間違いない。また