“くりーむパン”でお馴染みの【八天堂】が監修した「新作スイーツ」が【ローソン】より登場。自分へのご褒美に選びたくなりそうな、プチ贅沢感のあるスイーツが2週連続で発売されました。今回は数ある中から、4月21日に発売されたスイーツをピックアップ。ほっと一息つきたい日のティータイムにぜひ選んでみて。 サクッと食べたい時にぴったりな一品 香ばしい色合いの生地が美味し