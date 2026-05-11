クリームたーーーっぷり♡【ローソン】次食べたい「新作スイーツ」

“くりーむパン”でお馴染みの【八天堂】が監修した「新作スイーツ」が【ローソン】より登場。自分へのご褒美に選びたくなりそうな、プチ贅沢感のあるスイーツが2週連続で発売されました。今回は数ある中から、4月21日に発売されたスイーツをピックアップ。ほっと一息つきたい日のティータイムにぜひ選んでみて。

サクッと食べたい時にぴったりな一品

香ばしい色合いの生地が美味しそうな「ふわふわカスタードサンド」。公式サイトによれば「生地は卵白を使用したふわふわ仕立て」というこだわりの詰まった一品です。片手で食べられる手軽さもあり、家事の合間の休憩にぴったりかも。サクッとお腹を満たせて、エネルギーもチャージできそうです。

2つのクリームを閉じ込めた贅沢感！

「ふわふわカスタードサンド」の中には、公式サイトによると「軽やかなホイップとカスタードクリーム」をダブルで閉じ込めた贅沢仕立て。甘さの他にカスタードのコクも感じられて、ちょっとリッチな味わいが楽しめそうです。カロリーは140kcalで、食後のデザートや夜食にもあまり罪悪感なく味わえるかも。

大人の味わいが楽しめそうなタルト

大人がひとりでじっくりと味わいたくなりそうな「とろ～りカスタードタルト」。天面にカラメルチップをトッピングした贅沢な仕上がりです。アルコール分1%未満のスイーツで、香りの良さが楽しめるかも。土台のタルト部分は厚みがあり、香ばしい風味と共に食べ応えも感じられそうです。

カスタードたっぷりな仕上がりがたまらない！

「とろ～りカスタードタルト」には、ドーム状のクリームがたっぷりとのっています。公式サイトによれば「ほろ苦いカラメルナパージュとバニラが香るカスタードホイップ」で、風味の余韻が心地良く感じられそうです。さらに中にはカスタードクリームを注入しているのもポイント。ナイフとフォークを使いながら食べれば、ちょっと優雅な気分に浸れる予感。

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writer：S.Hoshino