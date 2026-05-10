横⼭裕がミニアルバム『ROCK FOR YOU』を 7⽉26⽇（⽇）にリリースすることと、ソロライブツアー＜ROCK FOR YOU LIVE TOUR＞の開催を発表した。発表が行なわれたのは5月9日にZepp Hanedaで開催されたライブ＜ROCK TO YOU -LIVE CONTINUE-＞にて。来場したファンにむけてのサプライズ発表となった。新作ミニアルバム『ROCK FOR YOU』では前作の1stアルバム『ROCK TO YOU』と同様に“ロック”をテーマに掲げ