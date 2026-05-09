(P)&(C) KOZ Entertainment. BOYNEXTDOORが、6月8日に1stスタジオアルバム『HOME』を発売することを発表した。発表が行なわれたのは1st Studio Album公式ウェブサイトにて。このサイトは4カ国語に対応しており、グローバルファンダムのアクセス性を高めている。デビュー前に公開されたホームページを思わせるデザインもノスタルジックだ。サイト内には、BOYNEXTDOORの象徴であるドアやポストなどがデザインされている。さ