俳優の戸田恵梨香が主演を務めるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が4月27日より動画配信サービス「Netflix」で世界独占配信中。配信初週となる5月6日発表の視聴ランキングでは、日本の1位を獲得した。週間グローバルTOP10（非英語番組部門）では4位にランクインする快挙を達成。日本のほか、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、ルーマニアでもTOP10入りを果たした。【動画】『地獄に堕ちるわよ』舞台裏映像本作は、「