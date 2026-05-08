8日から石川県小松市で始まった「お旅まつり」。曳山子供歌舞伎に出演する子どもたちが市役所を訪れ、意気込みを語りました。石川県の小松市役所を訪れたのは、曳山子供歌舞伎に出演する子ども役者たちです。ことしの当番町である寺町は「伽羅先代萩」、八日市町が「勧進帳」を演じます。小松市の宮橋市長は、子どもたちに対し「町内の人たちの誇りである曳山の上で、皆さんの素晴らしい舞台を見せてほしい」と激励しました。