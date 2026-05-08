三重県津市の農家で色とりどりのスターチスと清楚な印象のカスミソウの出荷がピークを迎えています。ピンクや白、紫など色彩豊かなスターチスの花やカスミソウが満開のビニールハウス。米や野菜などを栽培する青農園は、定年を迎えた夫婦が始めたもので、妻の典子さんがスターチスとカスミソウが好きだったことや、花の少ない冬の時期にも楽しめることから栽培しています。ハウス栽培では11月末から花の出荷が始まり、現在ピークを