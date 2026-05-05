春夏コーデといえば白や明るいカラーに目が向きがちですが、その色と相性が良い「ネイビー」も注目したいカラーです。黒ほど重くならず、春夏らしい爽やかな印象を与えてくれます。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から、ミドル世代に似合う「ネイビートップス」をご紹介。オフィスコーデにも使えるアイテムなので、ワードローブにあると重宝しそうです。 メタルモチーフがア