猫の『本音』を見るポイント6選 1.しっぽの動きは「感情」を表現 しっぽは、猫の体の中で最も気持ちが表れやすい部位です。ただし、犬とは異なり「振っている＝嬉しい」とは限りません。ゆっくりと左右に揺れている場合は、リラックスしながら周囲に意識を向けている状態。一方、バタバタと強く振るときは不快感やイライラのサインです。 またピンッと立てて近づいてくるのは親しみや安心、喜びの表れで、しっぽ