毎週『ノンストップ！』（フジテレビ系）のMCのほか、各バラエティ番組にて活躍しているバナナマン・設楽統。もともと痩せ型だが、このところの“激変”ぶりに、視聴者からは心配の声が寄せられている。6月3日に放送された『バナナサンド』（TBS系）で、設楽は女優・上白石萌歌や小栗旬、池松壮亮など豪華メンバーとともに、番組を盛り上げた。だが、麦わら帽子の下に見える設楽の顔に、Xでは《設楽さん、かなり痩せた？大丈夫