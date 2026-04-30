整理収納アドバイザーのhanaです。家事は毎日のことだからこそ、気づかないうちに「こうするのが当たり前」になっていることがあります。でも、思い切って見直すと、日々の負担が減ってラクになることも。今回は、暮らしのプロである筆者が実際に見直してよかったと感じている家事習慣を3つ紹介します。【詳細】他の記事はこちら床掃除を毎日自分でやること見直してよかった家事習慣の1つ目は、床掃除を毎日自分でやることです。以