記事ポイント芝浦工業大学とさいたま市が「連携に関する包括協定」を締結産業・健康・教育・ゼロカーボンなど10分野で幅広く連携スポーツ工学コースや地域健康増進センターとの新展開も芝浦工業大学（東京都江東区）とさいたま市が、2026年4月28日に「連携に関する包括協定」を締結しました。大宮キャンパスの立地を生かし、さいたまをフィールドにした地域課題解決へ本格始動。産業・経済からゼロカーボン、子育て支援まで、10分