『ヒプノシスマイク』を生み出した脚本家／小説家の百瀬祐一郎が原作・総合プロデュース、キャラクターデザインを漫画家の鳴子 ハナハル、音楽プロデューサーを動画クリエイター／音楽評論家みのが担当するタイムレス音楽IPプロジェクト「デートウォーズ（DATE WARS）」の2ndシーズンが開幕し、14人のキャラクターが総出演する新アンセムソング「フラッシュバックメモリー〜時代を駆ける物怪たち〜」が4月30日、配信リリースされ