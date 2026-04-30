2026年4月27日、中国メディア・観察者網は韓国メディアなどの報道を基に造船業界における中韓両国の競争について伝えた。記事は初めに、26日に引き渡しを終えた中国最大の液化天然ガス（LNG）運搬船「ジョージタウン」や、25年時点で世界の新造船契約の7割を中国船舶集団（CSSC）傘下の滬東中華、大連船舶重工集団、江南造船集団、招商工業海門基地、江蘇揚子江船業集団などが受注していることに言及し、韓国メディアのビジネス・